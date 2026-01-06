Костромские десантники встретили Рождество на передовой в Херсонской области

Бойцы приняли участие в божественной литургии и причастились

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 7 января. /ТАСС/. Десантники гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановской дивизии ВДВ, входящей в состав группировки войск "Днепр", встретили Рождество Христово в полевом храме в Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

Бойцы приняли участие в божественной литургии и причастились. Службу для них провел клирик Саранской и Мордовской епархии иеромонах Михей, прикомандированный к 331-му полку.

"Сегодняшняя служба посвящена Рождеству Господа нашего Иисуса Христа. Наша основная задача, в том числе когда мы работаем с бойцами, чтобы в условиях войны они могли сохранить внутри себя доброту, человеческое отношение и мир, которые впоследствии будут залогом счастья для них, для их семей и всей нашей страны", - сказал священник.

Отец Михей добавил, что данный полевой храм работает в круглосуточном режиме. В нем проводят полноценные службы, крестят, исповедуют и причащают военнослужащих.