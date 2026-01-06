Путин во время рождественской службы повесил на ель упавшую игрушку

Президент появился на службе в строгом темном костюме, но без галстука

© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в храме великомученика Георгия Победоносца поднял и повесил на рождественскую ель упавшую игрушку.

Эпизод с елочным украшением произошел во время рождественского богослужения, которое президент РФ посетил в Подмосковье вместе с военнослужащими и членами их семей. Путин подошел к ели и аккуратно привязал на ветку упавший шарик.

Глава государства появился на службе в строгом темном костюме, но без галстука. Все военные были в парадной форме. Их сопровождали жены и дети. После богослужения президент обратился к военным и их семьям с поздравлением.