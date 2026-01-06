В Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад

Причиной осадков станет контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сильный снегопад с метелью и вероятностью образования снежных заносов на дорогах обрушится на Москву и Подмосковье через двое суток. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В течение суток 9 января в Москве и области ожидается снег, местами сильный, вероятна метель, снежные заносы и гололедица на дорогах", - сказал собеседник агентства, отметив, что также в указанный период прогнозируются порывы северо-восточного ветра до 18 м/с. Температура воздуха при этом составит в Москве от минус 10 до минус 12 градусов, в Подмосковье от минус 15 до минус 10 градусов ночью и от минус 13 до минус 8 градусов - в дневные часы.

Собеседник агентства пояснил, что причиной сильных осадков, а также метели и возможного налипания мокрого снега на провода и деревья станет контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона. "Как ожидается, 9 января центр циклона будет находиться над западной половиной Центральной России", - заметили в Гидрометцентре РФ.