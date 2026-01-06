В Москве прогнозируют похолодание

Наиболее низкая температура ожидается 11 января

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Постепенное похолодание ждет москвичей на текущей неделе, ниже всего температура опустится в воскресенье. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"После среды температура начинает понижаться. 7 и 8 января у нас будет снег, небольшой, местами умеренный. А вот затем уже начинается сильный снег. Температура будет минус 9-10 градусов. 9 января тоже снег, местами сильный. Температура по области ночью минус 10-15, днем минус 8-13. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами 15-18", - сказала Макарова.

Она добавила, что и в субботу в Москве будет идти снег, ветер умеренный, северо-западный, температура днем составит минус 9-14 градусов, ночью - минус 11-16. В воскресенье ночью температура опустится еще ниже - до минус 15 20 градусов.

В начале следующей недели ожидается небольшое повышение температуры.