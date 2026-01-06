Возраст получения прав на управление сельхозтехникой предложили снизить

Это необходимо сделать, чтобы молодые люди могли управлять такой техникой сразу после выпуска из аграрных колледжей, заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Возраст получения прав тракториста-машиниста необходимо снижать, чтобы молодые люди могли управлять сельхозтехникой сразу после выпуска из аграрных колледжей. Об этом в интервью ТАСС заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия").

Сейчас права на управление легкими сельхозмашинами (квадроциклы, снегоходы, мотовездеходы) выдаются с 16 лет, а на полноценные трактора и комбайны - только с 18 лет. В результате, как объяснила депутат, выпускники аграрных колледжей, которые заканчивают обучение до совершеннолетия, получают диплом, но не могут работать по специальности.

"Все педагоги отметили, что они теряют кадры. Ребята выпускаются без прав [на управление техникой], уходят в армию, а потом уже не возвращаются, к сожалению, в профессию. Поэтому мы сейчас выступаем, конечно, за то, чтобы решить эту проблему. На мой взгляд, надо раньше выдавать [права]", - сказала она.

"Будем эту тему прорабатывать. Недавно у нас был всероссийский форум молодых аграриев, эта тема прозвучала, - отметила Оглоблина. - Сейчас в правительство отправляем предложения, эту тему все подхватили".

По словам депутата, в отдельных странах права выдают с 14 лет, при условии, что вождение будет осуществляться в светлое время суток и по полевым дорогам или с другими ограничениями.

"Это считается как временные права, но это действительно еще одна из мотиваций для сельской молодежи, когда ты получаешь свою профессию, еще обучаясь в школе. Это еще один якорь для того, чтобы молодой человек остался и не уехал. Потому что у него есть навыки, он востребован на селе и ему не нужно искать еще где-то профессию", - добавила Оглоблина.