Возраст получения прав на управление сельхозтехникой предложили снизить
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Возраст получения прав тракториста-машиниста необходимо снижать, чтобы молодые люди могли управлять сельхозтехникой сразу после выпуска из аграрных колледжей. Об этом в интервью ТАСС заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия").
Сейчас права на управление легкими сельхозмашинами (квадроциклы, снегоходы, мотовездеходы) выдаются с 16 лет, а на полноценные трактора и комбайны - только с 18 лет. В результате, как объяснила депутат, выпускники аграрных колледжей, которые заканчивают обучение до совершеннолетия, получают диплом, но не могут работать по специальности.
"Все педагоги отметили, что они теряют кадры. Ребята выпускаются без прав [на управление техникой], уходят в армию, а потом уже не возвращаются, к сожалению, в профессию. Поэтому мы сейчас выступаем, конечно, за то, чтобы решить эту проблему. На мой взгляд, надо раньше выдавать [права]", - сказала она.
"Будем эту тему прорабатывать. Недавно у нас был всероссийский форум молодых аграриев, эта тема прозвучала, - отметила Оглоблина. - Сейчас в правительство отправляем предложения, эту тему все подхватили".
По словам депутата, в отдельных странах права выдают с 14 лет, при условии, что вождение будет осуществляться в светлое время суток и по полевым дорогам или с другими ограничениями.
"Это считается как временные права, но это действительно еще одна из мотиваций для сельской молодежи, когда ты получаешь свою профессию, еще обучаясь в школе. Это еще один якорь для того, чтобы молодой человек остался и не уехал. Потому что у него есть навыки, он востребован на селе и ему не нужно искать еще где-то профессию", - добавила Оглоблина.