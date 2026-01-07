ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мошенники похищают деньги, предлагая помощь за оформление заявки на полис ОСАГО

Оказание помощи за оформление заявки на сайтах страховой может быть расценено как незаконная перепродажа, отметили в МВД
Редакция сайта ТАСС
00:02
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Оказание помощи за оформление заявки на сайтах страховой на получение ОСАГО за денежное вознаграждение может быть расценено как незаконная перепродажа, а полис признан недействительным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

В МВД напомнили, что все полисы ОСАГО имеют электронную версию, бумажную можно попросить дополнительно. При этом отличается лишь метод оформления: в офисе страховой или онлайн через сайт. "Иногда встречаются компании, которые помогают вам оформить заявку на сайте страховой и берут за услугу деньги. Кажется, все честно: вам не продавали страховку, а просто помогли. Но на деле - это нарушение", - сказали в пресс-центре.

Право на продажу полиса ОСАГО есть только у официальных агентов, с которыми у страховой компании заключен агентский договор, подчеркнули в ведомстве. При этом комиссию агент получает от страховой - она уже заложена в стоимость полиса.

"Такую услугу могут расценить именно как незаконную перепродажу, а не консультацию. В итоге есть шанс, что полис не признают действительным", - подытожили в МВД. 

Россия