Венесуэла объявила недельный траур по погибшим из-за агрессии США

И.о. президента Боливарианской Республики Делси Родригес назвала действия Соединенных Штатов преступным нападением

КАРАКАС, 7 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы объявили семидневный траур по погибшим военным и гражданским лицам в результате агрессии Соединенных Штатов 3 января.

"Мы официально объявили семидневный национальный траур по мученикам, которые отдали свои жизни с самоотдачей в защиту нашей святой родины во время преступного военного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов 3 января 2026 года", - заявила и.о. президента Боливарианской Республики Делси Родригес.