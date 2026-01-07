В Якутске откроют выставку о городе и его трудовом подвиге

ЯКУТСК, 7 января. /ТАСС/. Выставка о Якутске откроется в начале 2026 года в доме правительства. Об этом сообщил руководитель музея истории города Александр Ноговицын.

Якутску присвоено почетное звание "Город трудовой доблести" указом президента России Владимира Путина 15 ноября 2022 года. В 2025 году в музее открывалась одноименная выставка в честь 80-летия Победы.

"Выставка под названием "Якутск - город трудовой доблести" откроется 22 января 2026 года в здании дома правительства №1 в Якутске, - рассказал Ноговицын. - Инициатором данной выставки является управление по охране объектов культурного наследия республики. Наша цель - показать самоотверженный труд жителей города Якутска в годы Великой Отечественной войны".

Как рассказала главный специалист по выставочной деятельности музея истории города Якутска Наталья Охлопкова, к экспозиции присоединится также Музей истории речного флота. "На выставке обязательно будет уделено внимание Алсибу, работе предприятий и учреждений Якутска, повседневной жизни города и помощи фронту. В целом впереди очень много работы, так как у многих предприятий Якутска нет данных о работе в годы Великой Отечественной войны", - отметила она.

Экспозиция расскажет о предприятиях и организациях, которые работали в столице Якутии в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что Якутия находилась далеко от фронта, экономика республики стала составной частью военной экономики страны. Здесь находились предприятия как союзного, так и местного подчинения. Якутия являлась поставщиком важнейших видов сырья - золота, олова, слюды. Через этот город прошла воздушная трасса Аляска - Сибирь. В годы войны в Якутии поднялась местная промышленность, стали производиться товары и продукты, ранее завозившиеся из других регионов, внедрялись в жизнь промышленные и социально-культурные объекты.