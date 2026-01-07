В Краснодарском крае сохраняется вероятность схода лавин

При этом температура воздуха будет комфортной, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Лавинная опасность сохраняется в Краснодарском крае, при этом температура воздуха будет комфортной. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Лавинная опасность, снег тоже есть, но не какой-то критический. 7 числа минус 1 - плюс 4, там теплее становится. Пока у них очень комфортно, тепло, без осадков. Это 7-8 числа, а 9-10 там начинаются осадки, местами дождь, снег, дождь со снегом и понижение температуры", - сказала Макарова.

Она добавила, что аналогичная температура будет на Северном Кавказе.