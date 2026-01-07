Более 5 млн человек скачали приложение "Моя школа"

В Минцифры рассказали, что сервисом "Подбор вуза" воспользовались уже почти 30 млн раз

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Приложение для школьников и их родителей "Моя школа" скачали более 5 млн человек. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

В свою очередь сервисом "Подбор вуза" воспользовались уже почти 30 млн раз, отметили в министерстве.

Кроме того, как рассказали в Минцифры, более 3,4 млн заявлений в вузы подали на портале "Госуслуги", также через портал было подано более 1,7 млн заявлений в колледжи и более 1,1 млн заявлений в 1-й класс.