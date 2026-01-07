Дело в РФ против задержанного на Пхукете россиянина возбудили в 2018 году

Срок предварительного следствия продлен до 17 февраля 2026 года, говорится в материалах дела

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении заочно арестованного и объявленого в международный розыск по обвинению в создании преступного сообщества россиянина установлен до середины февраля. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, дело было возбуждено в Калуге в 2018 году.

"Уголовное дело выделено из уголовного дела <…> 2018 года в Калуге. Срок предварительного следствия продлен <…> до 17 февраля 2026 года", - говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось, что россиянин был задержан в ноябре 2025 года на Пхукете по запросу США, которые подозревают его в совершении преступлений в сфере информационных технологий.

Мужчина объявлен Россией в международный розыск. Также в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ, следует из документов.

В материалах также указано, что россиянин покинул Россию и находится на территории Королевства Таиланд. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 158 УК РФ (кража организованной группой, более 40 эпизодов) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, около 10 эпизодов).

О задержании

Как сообщал ТАСС генеральный консул в островной провинции Егор Иванов, гражданин России был задержан на Пхукете по запросу американских правоохранителей по обвинению в совершении преступления в сфере информационных технологий, 6 ноября 2025 года его арестовали и этапировали в Бангкок. Королевская полиция Таиланда также подтвердила ТАСС его задержание.

Полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD) в распространенном заявлении указывал, что речь идет о 35-летнем хакере, который ранее якобы атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США. Таиландская киберполиция отмечала, что подозреваемый приехал в Таиланд 30 октября и проживал в провинции Пхукет.