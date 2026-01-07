В Херсонской области десантники приняли участие в рождественских богослужениях

Они встретили Рождество в блиндажах на передовой и в тыловых районах СВО в православных храмах региона

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Подразделения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" встретили Рождество на богослужениях в блиндажах на передовой и в тыловых районах СВО в православных храмах Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения встретили Рождество Христово на богослужении в блиндажах как на передовой при выполнении боевых задач, так и в тыловых районах СВО в православных храмах Херсонской области, вместе с местными жителями", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на Рождество военные священники посещают боевые позиции, военнослужащие исповедуются, над желающими совершается Таинство Крещения, проводятся коллективные и индивидуальные беседы.

"В дни великих церковных праздников, таких как Рождество Христово, присутствие священника рядом с военнослужащим особенно ценно и важно, так как где-то на другом конце России в это же время будут молиться их родственники и друзья, олицетворяя единение всего народа страны", - отметили в Минобороны.