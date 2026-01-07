В Приморье спрогнозировали изменение облика ландшафтов в ближайшие 15-20 лет

Различия южных и северных районов внутри края могут стать гораздо контрастнее

ВЛАДИВОСТОК, 7 января. /ТАСС/. Климатические тенденции, наблюдаемые в Приморском крае, в ближайшие 15-20 лет приведут к заметным изменениям не только в погоде, но и в облике природных ландшафтов. Об этом ТАСС сообщил начальник Примгидромета Борис Кубай.

"Изменения будут заметны не только в погодном режиме, но и в облике природных ландшафтов. Если тенденции сохранятся, то в ближайшие 15-20 лет можно ожидать более длительный бесснежный период в южной части края, сокращение периода устойчивого ледообразования на морях, расширение ареала южных видов растений, увеличение частоты летних засух в ряде районов, ослабление зимних морозов около побережья, усиление роли антициклональных процессов летом", - рассказал он.

Кубай уточнил, что различия южных и северных районов внутри края могут стать гораздо контрастнее. "При этом горные районы сохранят свой более холодный и влажный характер, то есть климатические различия внутри края могут стать еще выраженнее", - пояснил глава Примгидромета.

Он отметил, что для Приморья характерны резкие переходы от экстремально жарких лет к экстремально влажным сезонам, и такие колебания могут усилиться уже в ближайшие 5-10 лет. "Классическое климатическое изменение - это медленный, десятилетиями развивающийся процесс. Но в XXI веке скорость изменений повысилась. Мы уже не раз наблюдали ситуации, когда погодные аномалии, характерные для середины века, смещаются на десятилетия раньше", - рассказал Кубай.

В Примгидромете отметили, что говорить о "резком переломе" пока рано, но наблюдаемые тенденции требуют внимания в различных отраслях. "Тенденции ускоряются, мы должны учитывать это в сельском хозяйстве, градостроительстве, водных ресурсах и инфраструктуре", - заключил собеседник агентства.