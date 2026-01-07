Экотропу к месту падения Тунгусского метеорита построят к 2028 году

Планируется, что до ее начала туристы будут доставляться по реке

КРАСНОЯРСК, 7 января. /ТАСС/. Экологическую тропу для туристов к месту падения Тунгусского метеорита планируют сделать в заповеднике "Тунгусский" к 2028 году - к 120-летию тунгусского феномена. Об этом ТАСС сообщила директор заповедника Людмила Логунова.

"Мы планируем впервые создать уникальную экологическую тропу под условным названием "Тропа Кулика - путешествие к Тунгусскому метеориту", в честь ученого-минералога Леонида Кулика. Это будет обустроенная по всем нормативам тропа к эпицентру падения, где был вал деревьев. Планируется, что до начала тропы туристы будут доставляться по реке. Предполагается, что на тропе будут стоянки, зоны отдыха, а также маркировка маршрута. Рассчитываем сделать все к 120-летию со дня падения", - сообщила Логунова.

Заповедник "Тунгусский" находится в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. Расположен рядом с местом падения Тунгусского метеорита. На территории заповедника обитают около 145 видов разных птиц.

О тунгусском феномене

Тунгусский метеорит - космическое тело, предположительно, послужившее причиной взрыва над сибирской тайгой в районе реки Подкаменной Тунгуски в Красноярском крае в июне 1908 года. Взрыв был такой мощности, что повалил деревья в радиусе около 40 километров. Фрагменты космического тела обнаружены не были.

Леонид Кулик (1883 - 1942) - известный российский ученый-минералог. Был одним из первых среди ученых, кто приехал на место падения метеорита и исследовал это тунгусское явление.