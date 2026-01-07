Токаев поздравил православных жителей Казахстана с Рождеством

Православие вносит вклад в укрепление межконфессионального согласия в стране, отметил казахстанский лидер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Республики Казахстан/ ТАСС

АСТАНА, 7 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей республики с Рождеством, отметив, что православие вносит вклад в укрепление межконфессионального согласия в стране. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы государства.

"Этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии. Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", - отметил Токаев.

По его словам, принципы единства, солидарности, взаимопомощи - это неотъемлемый элемент государственной политики, незыблемый фундамент всех достижений. "Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути справедливости и прогресса" - подчеркнул президент.

Православное Рождество в Казахстане является выходным днем.