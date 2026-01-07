ВС: автомобили и телефоны стали наиболее часто конфискуемым имуществом

За первые 11 месяцев 2025 года было конфисковано 11 841 транспортное средство и 11 613 мобильных устройств, сообщили в пресс-службе Верховного суда

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Самым часто конфискуемым в России судами имуществом при вынесении приговоров, помимо денежных средств, стали автомобили и мобильные телефоны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда России, отвечая на запрос агентства.

Конфискация мобильных устройств (телефонов, планшетов, ноутбуков и др.) и транспортных средств у подсудимых растет последние несколько лет. Если в 2022 год суды при вынесении приговоров конфисковали 614 транспортных средств и 3 618 мобильных устройств, то в 2023 году - 9,2 тыс. транспортных средств и 7,3 тыс. мобильных устройств, в 2024 году - 11,2 тыс. мобильных устройств и 12,8 тыс. транспортных средств. За первые 11 месяцев 2025 года было конфисковано 11 841 транспортное средство и 11 613 мобильных устройств.

Если мобильные телефоны все чаще конфискуются как орудия преступления, поэтому в 2025 году суды применили конфискацию даже в приговорах 688 несовершеннолетним, то в отношении автомобилей и других личных транспортных средств подсудимых с июля 2022 года в ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества) была введена отдельная норма о конфискации транспортных средств у лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за повторное управление в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ), а также по ст. 264.2 (повторное превышение скорости или выезд на встречную полосу лицами, лишенными права управления или имеющими судимость за аналогичные нарушения) и ст. 264.3 УК РФ (причинении вреда здоровью или смерти потерпевшего водителем, уже лишенным права управления).

В июне 2024 года пленум Верховного суда РФ разъяснил судьям, что автомобили осужденных за такие преступления подлежат обязательной конфискации.

К конфискации не относится обращение имущества в доход государства по искам прокуроров, например, имущества чиновников, полученного на неподтвержденные легально доходы, или возмещение государству или потерпевшим ущерба от преступления.