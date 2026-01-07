На региональных трассах Алтайского края восстановили движение транспорта

Оно было ограничено из-за сильной метели, снежных заносов и гололедицы

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 7 января. /ТАСС/. Движение транспорта на всех региональных трассах Алтайского края, ранее закрытых из-за непогоды, возобновлено. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

"В связи с улучшением погодных условий движение по всем трассам регионального значения открыто", - говорится в сообщении. На расчистке краевых дорог продолжают работать более 400 единиц спецтехники.

В пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края уточнили, что возобновлено движение транспорта на автодорогах К-03, К-22 и К-02.

Ранее возобновили движение транспорта на автодороге К-09 Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан с 64-го по 69-й км от с. Курьи до границы с Казахстаном.

В Алтайском крае 6 января движение на этих дорогах было ограничено из-за сильной метели, снежных заносов и гололедицы.