В Крыму определят дома с низкой сейсмостойкостью для их расселения

Ежегодно крымская сеть сейсмических наблюдений регистрирует более 60 местных и близких землетрясений

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Власти Республики Крым создали перечень жилых домов региона с недостаточным уровнем сейсмостойкости. Список направлен в МинЖКХ России для разработки программы расселения наименее защищенных домов, сообщили ТАСС в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора региона.

Крым находится между Русской плитой и глубоководной Черноморской впадиной, которая входит в состав Средиземноморско-Гималайского пояса. Сейсмическая активность региона, хоть и относительно слабая по сравнению с основными сейсмоопасными районам планеты, все же проявляется постоянно. Как правило, эти землетрясения не ощущаются населением полуострова, а только регистрируются приборами. По данным Минжилполитики республики, ежегодно крымская сеть сейсмических наблюдений регистрирует более 60 местных и близких землетрясений.

"С учетом специфики региона при разработке проектной документации в обязательном порядке застройщикам необходимо руководствоваться требованиями действующего на территории РФ свода правил о строительстве в сейсмических регионах. С целью определения критериев отнесения домов к сейсмодефицитным и для разработки программы расселения жилых домов был проведен анализ с адресным перечнем дефицита сейсмостойкости объектов жилищного фонда Республики Крым и направлен Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России", - рассказали в министерстве.

Власти Республики Крым также направили в Минстрой России предложение создать в регионе единый оператор по контролю и мониторингу текущего состояния берегоукрепительных и противооползневых сооружений. Особенно актуальной эту инициативу власти видят для южнобережной части Крыма с наиболее благоприятные климатическими условия для рекреации и отдыха людей, а, с другой стороны, наиболее развиты неблагоприятные геологические процессы.