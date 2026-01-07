Жапаров: православная община в Киргизии вносит вклад в укрепление согласия в стране

В Киргизии насчитывается около трех десятков православных храмов, в которых в ночь на 7 января состоялось праздничное богослужение

БИШКЕК, 7 января. /ТАСС/. Православные христиане Киргизии вносят большой вклад в укрепление межконфессионального согласия в стране и культурного многообразия. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров в обращении к православным христианам по случаю Рождества Христова.

"Православная община в Кыргызской Республике вносит значимый вклад в сохранение межконфессионального согласия, духовного богатства и культурного многообразия в нашем обществе. Искренне ценю вашу приверженность идеалам взаимопонимания, единства и созидания во имя общего будущего нашей страны", - сказал глава государства.

По его словам, этот светлый праздник символизирует торжество вечных духовных ценностей - милосердия, любви к ближнему, сострадания и веры в добро. Рождество Христово на протяжении многих веков служит источником "нравственного обновления, укрепляет стремление людей" к миру, согласию и взаимному уважению.

"В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, благополучия и радости. Пусть в каждом доме царит мир, тепло и взаимная поддержка, а рождественская звезда озаряет путь добрыми надеждами и созидательными делами", - подчеркнул Жапаров.

В настоящее время в Киргизии насчитывается около трех десятков православных храмов, в них в ночь на 7 января состоялось праздничное богослужение.