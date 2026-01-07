Эксперт Машаров рассказал о размерах штрафов таксистам за детей без автокресел

По словам члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, закон об ужесточении ответственности за перевозку детей без автокресел вступит в силу с 9 января 2026 года

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Штрафы для таксистов за перевозку детей без автокресел с 9 января составят 50 тыс. рублей, если они оформлены как самозанятые, и 200 тыс., если это индивидуальные предприниматели. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, закон об ужесточении ответственности за перевозку детей без автокресел вступит в силу с 9 января 2026 года. Штрафы для водителей вырастут с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - со 100 до 200 тыс. рублей.

"Хочу обратить внимание: водители, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, понесут административную ответственность за данное правонарушение как юридические лица (то есть со штрафом 200 тыс. рублей - прим. ТАСС). А водители такси, работающие как самозанятые, - как должностные лица (штраф 50 тыс. рублей)", - сказал Машаров.

Он в отметил, что "увеличение штрафов направлено на пресечение халатного отношения отдельных водителей, которые перевозят маленьких пассажиров без специальных детских удерживающих устройств (автокресел)". "Правила дорожного движения необходимо неукоснительно соблюдать, а в части перевозки малышей водителям необходимо быть вдвойне ответственными, так как от этого порой зависит не только здоровье, но и жизнь маленького пассажира", - сказал член ОП РФ.