В Хабаровском крае молодые семьи получат 300 млн рублей

Это необходимо для улучшения жилищных условий

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 7 января. /ТАСС/. На поддержку молодых семей в Хабаровском крае в рамках отдельной региональной программы будет выделено 300 млн рублей в 2026 году. Средства направят для выдачи 100 свидетельств социальных выплат для улучшения жилищных условий, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

"В 2026 году на поддержку молодых семей Хабаровского края в рамках отдельной краевой программы будет выделено 300 млн рублей. На эти средства будет выдано около 100 свидетельств на социальные выплаты. За счет них молодые семьи с детьми смогут покрыть 35% от расчетной стоимости жилья, без детей - 30%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что полученные средства семьи смогут направить на строительство или покупку готового жилья у застройщика. Граждане вправе самостоятельно выбрать и застройщика, и объект недвижимости, но только в пределах своего муниципального образования. Участвовать в программе может молодая семья, в том числе неполная, которая официально признана нуждающейся в жилом помещении.

В 2025 году благодаря государственной поддержке жилищные условия улучшили 295 молодых семей: 49 - по краевой программе и 246 - по федеральной.