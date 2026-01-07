Геолог Светов рассказал, что в Карелии можно создать более 20 геопарков

Они позволят привлечь дополнительные средства в экономику за счет развития туризма

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 января. /ТАСС/. На территории Карелии можно организовать более 20 геологических парков, которые позволят привлечь дополнительные средства в экономику за счет развития туризма. Для этого уже создана предварительная концепция, рассказал ТАСС директор Института геологии КарНЦ РАН Сергей Светов.

Ученые выделили на территории Карелии более 200 объектов геологического наследия. Благодаря взаимодействию исследователей, бизнеса и властей некоторые из них могут потенциально стать популярными геопарками. Это крайне актуально для республики, поскольку одной из ключевых туристических точек региона является горный парк "Рускеала" в Сортавальском округе. По мнению Сергея Светова, сегодня нужно создавать новые тренды. К тому же развитие природно-геологического направления поспособствует росту доли туризма в валовом региональном продукте Карелии.

"У нас есть концепция, чтобы на территории Карелии организовать минимум около 20 геопарков, которые позволят привлечь местное население, бизнес, места размещения. То есть будут точки интереса, это будут красивые объекты с громадной историей, уникальной, которая каждого затронет за живое", - рассказал ученый.

По словам Светова, на территории Кондопожского района уже формируется природный рекреационный кластер. В него входит палеовулкан Гирвас, последнее извержение которого произошло 2 млрд лет назад, а также парк "Белая гора", где в прошлом добывали мрамор. Войти в структуру кластера могли бы и другие природные объекты, находящихся вблизи.

Второй кластер можно сформировать вокруг Петрозаводска - это городской парк Каменный бор, Чертов стул, ботанический сад ПетрГУ и горнолыжный центр "Ялгора", где реализуется проект "Вулкан Варио". "На примере Чертова стула можно узнать об одном из крупнейших магматических событий на нашей планете, которое произошло 1,9 млрд лет назад. Эти скалы расскажут реальный блокбастер о вулканах и катастрофах, который в Голливуде еще не сняли", - поделился ученый.

"Большинство объектов, которые мы предлагаем к использованию в туризме, предполагают серьезный рост турпотока. Это требует небольшого изменения инфраструктуры. При умелом планировании троп и маршрутов скалы выдержат многое. Главное, чтобы выдержала биота. Таким образом, все упрется в хорошее планирование, хороший дизайн-проект, который заранее защитит природу", - добавил эксперт.