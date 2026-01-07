Собянин поздравил россиян с Рождеством и пожелал здоровья и благополучия

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Рождеством Христовым, отметив, что этот праздник дарит людям свет, укрепляет веру и побуждает к добрым делам. Об этом мэр Москвы написал в своем канале в Max.

"От всей души поздравляю с Рождеством Христовым - праздником, который дарит людям свет, укрепляет веру, побуждает к добрым делам и поступкам", - написал он.

Собянин напомнил, что по традиции в эти дни в городе проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". " На фестивальных площадках каждый найдет себе занятие по душе и сможет сделать что-то хорошее для тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке", - отметил он.

Мэр пожелал, чтобы рождественское настроение надолго осталось в новом году. "Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго", - заключил Собянин.