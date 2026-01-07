В Ингушетии на 2026 год запланировали строительство спортобъектов и газопроводов

В селе Новый Редант появятся современная школа на 720 мест и многофункциональная спортивная площадка

МАГАС, 7 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают в 2026 году в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" построить в селах республики школу, газопровод и водопровод, а также два спортобъекта. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Магамед Гагиев.

"В рамках федеральной целевой программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2025 году мы совместно с администрациями муниципалитетов подготовили заявки на строительство целого ряда важных объектов в 2026 году. В селе Новый Редант появятся современная школа на 720 мест и многофункциональная спортивная площадка, в селе Инарки планируем строительство детского сада на 220 мест, капитальный ремонт школы №12", - сказал Галаев.

Он добавил, что для жителей сельского поселения Нижние Ачалуки будут построены газопровод и водопровод, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

"В селе Зязиков-Юрт будет проложен газопровод. Эти проекты создадут комфортные условия для жизни, обучения и отдыха жителей наших сельских территорий, станут важным шагом в развитии региона. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" является ключевым инструментом улучшения качества жизни на селе и развития социальной инфраструктуры в селах Ингушетии", - заключил министр.