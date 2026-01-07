Иеромонах провел службу на Рождество в полевом храме группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Насельник Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга иеромонах Серафим (Рахунок) провел рождественское богослужение для военнослужащих группировки войск "Восток" в Донецкой Народной Республике. Богослужение прошло в полевом храме для бойцов 430-го полка 29-й общевойсковой армии, передает корреспондент ТАСС.

"Молитва в условиях СВО, она вообще очень важна, потому что здесь, как говорится, человек идет на выполнение боевого задания, и вернется ли он, <...> никто не знает. Но человек всегда должен уповать на Господа. И в молитве мы призываем, конечно, помощь Божию: укрепить бойца в духовных силах и, конечно, в физических силах. <...> Самое главное - это, конечно, вдохновение, духовная поддержка и та духовная мораль, которую несет сама церковь. Христос, который сегодня рождается, пришел ради каждого человека, и он стучится в сердце каждому из нас", - сказал священник.

Всего на службу пришли порядка 15 военнослужащих, остальные в это время находились на боевом дежурстве.

"Первый ковш экскаватора под строительство этого подземного храма был сделан, по божьей милости, 9 мая 2025 года. У нас тут и божий храм, и молельная комната для мусульман. Все это было сделано в течение месяца", - рассказал заместитель командира 3-й мотострелковой роты по военно-политической работе с позывным Мангуст.