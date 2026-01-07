Филиал "Корсунь" изменил качество программ "Артека" в Севастополе

С появлением филиала поездки стали двухдневными

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Филиал "Корсунь", который полностью освоен и приспособлен для реализации образовательных программ, изменил качество поездок в Севастополь для воспитанников Международного детского центра "Артек", сообщил ТАСС директор учреждения Константин Федоренко.

"На самом деле это всегда очень сложно - наладить процессы на новом объекте, чтобы они давали именно тот самый, артековский, эффект. Но в "Корсуни" мы этого добились. И благодаря тому, что у нас теперь есть полноценный лагерь для одновременного пребывания почти 300 детей, произошло качественное изменение условий для поездок в Севастополь. Теперь это событие, которое остается в памяти ребят навсегда и влияет на отношение к нашей истории, на появление предпосылок к формированию ценностей нашей страны", - сказал Федоренко.

Он пояснил, что раньше приходилось поднимать детей до завтрака, обеспечивать питание в дороге, тратить суммарно около пяти часов в пути, посетив при этом всего два объекта в Севастополе. "Ребенок устает. Как можно говорить о ценностях, о трагедии, о героическом прошлом, о победе? - Сложно", - подчеркнул собеседник агентства.

С появлением филиала поездки стали двухдневными. Группа выезжает в Севастополь после завтрака в "Артеке", а возвращается на следующий день к ужину.

"За эти сутки у них семь объектов посещения: не менее двух объектов, касающихся Первой обороны Севастополя, не менее трех объектов, касающихся Великой Отечественной войны, "Новый Херсонес" и музейные комплексы. И событие в жизни каждого ребенка - уникальный спектакль "Грифон". При этом полноценное питание, полноценный отдых, условия для сна и ведения образовательного процесса в случае плохих погодных условий", - уточнил директор "Артека".

Он добавил, что строительство филиала в Севастополе обсуждалось еще в советское время. "И я искренне благодарен Владыке Тихону (который курировал создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", рядом с которым построен филиал - прим. ТАСС), который услышал нас, поверил в важность этого проекта и помог его реализовать. Я благодарен за поддержку президенту Владимиру Владимировичу Путину, который в марте 2023 года лично участвовал в открытии филиала", - отметил Федоренко.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Он принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.