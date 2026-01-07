Журналист Лоруссо рассказал о росте интереса к России у туристов из Италии

Сотрудник информационного агентства International Reporters отметил, что итальянцы едут в РФ, несмотря на западные нарративы и неудобства перелета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Итальянцы демонстрируют растущий интерес к турам в Россию, которые ранее откладывали по различным причинам, для совершения такой поездки они готовы мириться с некоторыми организационными сложностями. Об этом рассказал ТАСС журналист информационного агентства International Reporters, автор книги о русофобии в Италии Винченцо Лоруссо, проживающий и работающий в Луганске.

"Это путешествие, о котором они (итальянцы - прим. ТАСС) давно мечтали, но постоянно откладывали. Сейчас же они принимают решение отправиться в путь, чтобы продемонстрировать свое несогласие с западным нарративом, который отговаривает от посещения России. И ради этого они готовы лететь с пересадками через Армению, Турцию, Азербайджан, временно не иметь доступа к интернету и не иметь возможности использовать кредитные карты", - отметил Лоруссо, который сопровождает по России группы из Италии в рамках туров, организуемых компанией Russian Tour.

По его данным, около 90% туристов компании посещают Россию впервые. Особенный восторг у них вызывают Красная площадь и Эрмитаж, а также станции Московского метрополитена - "Комсомольская", "Киевская", "Площадь Революции" и "ЦСКА". Журналист подчеркнул, что итальянцев впечатляет атмосфера чистоты, спокойствия и безопасности в российских городах даже в ночное время, что контрастирует с ситуацией в крупных итальянских городах, таких как Рим или Милан.

Помимо традиционных матрешек, гости из Италии увозят с собой сувениры советской эпохи, предметы с символикой СВО. Особой популярностью, как отметил Лоруссо, среди туристов пользуются сувениры с изображением президента России Владимира Путина. По словам журналиста, итальянцы восхищаются российским лидером, знают и любят министра иностранных дел Сергея Лаврова, официального представителя МИД Марию Захарову, командира спецназа "Ахмат" Минобороны России генерал-лейтенанта Апты Алаудинова, главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Журналист также отметил формирование своеобразного туристического сообщества. "Часто эти туристы, которые раньше не были знакомы друг с другом, поддерживают связь, продолжают проводить время вместе уже в Италии, объединенные общим чувством симпатии к России", - резюмировал Винченцо Лоруссо.