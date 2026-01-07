В Новороссии храмы перенесли ночные рождественские службы на утро 7 января

В Херсонской и Запорожской областях в целях безопасности действует комендантский час

ГЕНИЧЕСК, 7 января. /ТАСС/. Православные храмы в Херсонской и Запорожской областях, где в целях безопасности действует комендантский час, провели божественную литургию, которая обычно проходит в ночь на Рождество, утром 7 января. Об этом ТАСС сообщили представители духовенства и местные власти.

Ранее в Новороссии ввели ограничения на проведение рождественских служб, о чем сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Так, в 15-километровой зоне вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС) службы проводиться не будут, в районах на удалении от 15 до 30 км от линии фронта они разрешены в зданиях. На территориях дальше чем 30 км от ЛБС ограничений нет, за исключением соблюдения комендантского часа.

"К сожалению, ночные службы отменили, так что в 08:00 (мск - прим. ТАСС) мы светло отпраздновали Рождество Христово. Всех православных христиан поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть в этот день ваши сердца будут чистыми и светлыми - такими, которые угодны Богу", - сказал в разговоре с ТАСС настоятель храма Великомученика Георгия Победоносца, который расположен в Геническом округе Херсонской области, иерей Иоанн Павлусь.

О планах провести праздничное богослужение утром 7 января из-за действия комендантского часа ранее сообщили и в пресс-службе Скадовской епархии. Аналогичное решение было принято в храмах, которые находятся в Мелитополе и Приморске, рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области.

Рождество в ЛНР

Власти Донецкой и Луганской народных республик приостановили действие комендантского часа в связи с празднованием Рождества, при этом в ЛНР он продолжает действовать в прифронтовых районах.

"В прифронтовых территориях и во всех остальных городах и селах республики тоже обязательно будут совершаться богослужения, но ночные или утром - это уже в зависимости от традиций храма, нужно уточнять в каждом отдельно", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Луганской епархии протоиерей Николай Шкондин.

Ранее в одном из самых старинных храмов Луганской епархии, сохранившихся во времена массовых разрушений, в Рождественский Сочельник вечернюю службу провел митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон.

Празднование в ДНР

Рождественские богослужения прошли и во всех действующих храмах ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе Донецкой епархии. В этом году регион возрождает традицию широкого празднования Рождества, которая была прервана украинской агрессией в 2022 году. В Донбасс-опере пройдет одно из центральных событий - большой рождественский концерт с участием сводного хора Донецкой епархии. Там исполнят церковные песни и фольклорные произведения, также выступит симфонический оркестр им. Прокофьева Донецкой филармонии.

"Сегодня мы пережили сложные годы, когда нельзя даже было народ собирать вместе (из-за ударов ВСУ - прим. ТАСС), поэтому несколько лет подобного мероприятия не было, теперь есть возможность восстанавливать", - сказал представитель епархии.

Корреспондент ТАСС также пообщался с жителями освобожденного Селидова. Для большей части тех, кто сегодня живет в городе, основным источником развлечений остается радио.

"Мы и в новогоднюю ночь, и в Рождество слушаем радио, готовим что-то вкусное, общаемся. На улицу стараемся особенно не выходить из-за дронов украинских, небезопасно", - рассказала в беседе с ТАСС пенсионерка Мария Николаенко.