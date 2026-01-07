На Запорожье построят более 15 км межпоселковых газопроводов в 2026 году

Запланирована также газификация 400 потребителей природным газом

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Власти Запорожской области в 2026 году планируют построить более 15 км межпоселковых газопроводов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики области.

"В рамках планов развития Запорожской области в 2026 году запланировано строительство 22,93 километров газопроводов-отводов, реконструкция газораспределительных станций, строительство 15,2 километра межпоселковых газопроводов, газификация 400 потребителей природным газом", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, будут реализованы 28 мероприятий в электроэнергетике.