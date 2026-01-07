ЦБ КНР выпустит коллекционную серебряную монету "Китайский дракон"

НБК указывает официальную онлайн-площадку, на которой можно приобрести новинку

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк, НБК) 15 января выпустит серебряную коллекционную монету "Китайский дракон". Как уточняется на странице ЦБ в социальной сети WeChat, эмиссия составит 2 млн штук.

Круглая монета из серебра (чистота 99,9%) номиналом 10 юаней и диаметром 38 мм весит 31,104 грамма. На ее лицевой стороне изображена Великая китайская стена, название страны и год выпуска, на обратной - дракон на облаке. Как отмечается, это законное платежное средство КНР.

НБК также указывает официальную онлайн-площадку, на которой можно приобрести новинку.