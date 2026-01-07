На Ставрополье число многодетных семей планируют увеличить на 15%

С 2026 года в крае изменены две значимые финансовые меры поддержки

ПЯТИГОРСК, 7 января./ТАСС/. Число многодетных семей планируют увеличить в Ставропольском крае до 2030 года на 15%, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора региона.

"С 2026 года в крае изменены две значимые финансовые меры поддержки: компенсация 50% стоимости обучения в вузе или ссузе для многодетной семьи теперь касается всех детей, а единовременная выплата беременной студентке, обучающейся по очной форме, выросла со 100 до 200 тыс. рублей. Ключевая цель проекта "Многодетная семья (Ставропольский край)" - увеличение до 2030 года включительно количества многодетных семей на 15%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе выстроена четкая система поддержки семей: от беременности женщины до достижения ребенком 23-х лет в случае его очного обучения. Комплекс мер различный: ежемесячные и единовременные выплаты, субсидии, компенсации и социальные услуги, финансируемые из федерального и краевого бюджетов.

"Край, опираясь на федеральную поддержку, реализует последовательную и финансово обеспеченную стратегию. Акцент на многодетные семьи, адресные инструменты вроде социального контракта и поддержка семьи формируют прочный фундамент для достижения главной цели - устойчивого демографического роста", - приводятся слова министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елены Мамонтовой.