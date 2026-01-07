Казаки помогают поддерживать храмы на освобождаемых территориях в зоне СВО

Казачество доставило уже более 72 тыс. тонн гуманитарных грузов в освобождаемые населенные пункты, сообщил атаман ВсКО Виталий Кузнецов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Казачьи подразделения участвуют в жизни приходов и поддерживают православные церкви на освобождаемых территориях Донбасса и Новороссии. Кроме того, казачество доставило уже более 72 тыс. тонн гуманитарных грузов в освобождаемые населенные пункты, сообщил ТАСС атаман Всероссийского казачьего войска (ВсКО) Виталий Кузнецов.

"Мы знаем, что для казачества православная вера - это цель и смысл жизни. И мы знаем, что сегодня казаки непосредственно участвуют в жизни прихода, в том числе и на возвращенных территориях. Ведь кто как не наше подразделение будет поддерживать те небольшие храмы, которые остались неразрушенными, и батюшек, которые в них находятся. И когда приезжаешь на новые территории, очень часто на службах присутствуют именно воины наших подразделений", - сказал атаман.

Он уточнил, что на передовой казаки стараются поставить поклонные кресты, как символы победы и веры. Кроме того, казачество старается помочь всем жителям так называемых серых зон на освобождаемых территориях. Так, бойцы и молодежные активисты казачества доставили уже 72 тыс. тонн гуманитарных грузов в зону СВО.

Ранее Кузнецов сообщал, что более 49 тыс. казаков приняли участие в спецоперации на Украине, 19 тыс. находятся в зоне боевых действий. Сформированы 27 казачьих добровольческих подразделений. За время конфликта более 5 тыс. казаков получили государственные награды, 12 - удостоены звания Героя России.