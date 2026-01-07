Патриарх Кирилл: Россия не принимает подрывающие нравственность ценности Запада

Предстоятель Русской православной церкви назвал РФ защитницей традиционных человеческих ценностей, которые расходятся с западными

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россия не принимает ценности стран Запада, направленные на разрушение нравственности человека. Об этом в рождественском интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия-1" заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы не принимаем то, что сегодня принято на Западе под лозунгом "права человека", но что по-настоящему направлено на разрушение человеческой нравственности, - сказал он в интервью, отрывок из которого был показан на телеканале "Россия-24". - Что такое нравственность? Нравственность - это божий закон, заложенный в человеческую природу, чтобы человек жил".

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что Россия является защитницей традиционных человеческих ценностей, которые расходятся с западными.

Праздник Рождества установлен церковью в честь рождения Сына Божьего - Иисуса Христа. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории. 7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще ряд поместных православных церквей мира, старообрядцы и греко-католики.

Вслед за Рождеством, с 8 по 17 января, у православных христиан наступают святки (святые дни), являющиеся временем особого духовного торжества.