Новак исполнил мечты трех детей из Свердловской области

Ребята проживают в семье с доходом ниже прожиточного минимума

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Александр Новак исполнил новогодние мечты Матвея (15 лет), Артема (13 лет) и Романа (12 лет) Доль из города Карпинск Свердловской области в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Ребята мечтали о баскетбольном мяче, беспроводной колонке и зимнем комбинезоне, сообщили в правительстве.

"В семье 3 сына и у каждого своя мечта. Матвей мечтает о баскетбольном мяче, Артем - о блютуз-колонке, Роман - о новом зимнем комбинезоне", - рассказали в кабмине.

Ребята проживают в семье с доходом ниже прожиточного минимума. Матвей - профессионально занимается баскетболом и дополнительно боксом (кроме мяча он также получил манекен для бокса). Артем - очень любит музыку, слушает вместе с братьями. Много времени проводит на улице, занимаясь спортом.

Роман - младший ребенок в многодетной семье. У него очень сложный жизненный путь, он ребенок с ДЦП. При этом он очень умный и харизматичный парень, отметили в правительстве.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.