Чекунков исполнил желание мальчика, который хотел побывать в "Экспериментаниуме"

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики выразил надежду, что ребенок вырастет инженером

© Пресс-служба правительства России/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетнего Сергея, который хотел побывать в музее "Экспериментаниум".

"Я тебе подарочек хотел вручить еще один. Я знаю, что ты очень умный мальчик и увлекаешься технологиями. Пусть это [подарок помогает] тренировать твой мозг. Расти инженером. Меняй мир, изобретай, как менять цвета, как менять механизмы. Уверен, что ты, когда вырастешь, что-то очень классное изобретешь", - сказал министр.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.