Мантуров и Никитин исполнили мечты детей в рамках "Елки желаний"

Первый вице-премьер РФ организовал для восьмилетней Даши путешествие в Великий Устюг, а министр транспорта подарил семилетнему Степану билеты в московский цирк

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Денис Мантуров и глава Минтранса Андрей Никитин осуществили мечты детей в рамках акции "Елка желаний".

Мантуров исполнил желание восьмилетней Дарьи из Архангельска, мечтавшей встретиться с Дедом Морозом. Первый вице-премьер организовал для Даши и ее матери путешествие в Великий Устюг. Девочка побывала в швейной мастерской Деда Мороза и посетила его городскую резиденцию. На почте Деда Мороза ей рассказали о правилах оформления конвертов для писем адресату. ПомощницыДеда Мороза показали девочке все 12 комнат его терема, а сам Дед Мороз встретил гостей и угостил чаем на северных травах.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин исполнил новогоднее желание семилетнего Степана из Новгородской области, который мечтал побывать в московском цирке. Для мальчика и его мамы организовали экскурсию по министерству транспорта в Москве. Затем Никитин вручил Степану билеты в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре и подарок. Мальчик побывал на цирковом новогоднем представлении "Морозко".

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.