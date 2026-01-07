Лавров исполнил желания трех детей в рамках "Елки желаний"

Подарки были вручены им в Музее Победы

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил новогодние мечты двух братьев из Москвы - 8-летнего Андрея и 6-летнего Александра - и 13-летней Евангелины из Лосино-Петровского в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

Андрей в 2025 году пошел в первый класс и мечтал о глобусе. А Александру школа только предстоит, и он пожелал получить школьный рюкзак. Подарки были вручены им в Музее Победы. "Дорогой Саша! Поздравляю с Новым годом! Удачи тебе в учебе - пусть в школьном рюкзаке будут только отличные оценки", - напутствовал Александра Лавров в поздравительной открытке.

Евангелина же мечтала об интервью с Сергеем Лавровым, признаваясь, что глава российской дипломатии уже многие годы является ее кумиром. Министр в итоге развернуто ответил на актуальные внешнеполитические вопросы, которые задала ему юный интервьюер.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.