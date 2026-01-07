Кравцов помог участнику "Елки желаний" побыть в роли водителя автобуса

Министр просвещения РФ исполнил желание девятилетнего Никиты из Белгородской области

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов исполнил заветное желание девятилетнего Никиты из Белгородской области, который мечтал попробовать себя в роли водителя автобуса. Открытку-шарик с мечтой ребенка министр снял с благотворительной "Елки желаний".

Мальчик очень любит автобусы и давно мечтает попробовать себя в роли водителя этого транспорта. Вместе с мамой он, будучи еще двухлетним ребенком, любил ездить на общественном транспорте. Благодаря этому выучил все цифры, начал понимать маршруты.

После экскурсии на предприятие по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам АО "Единая транспортная компания", Никита узнал всю транспортную карту Белгорода и Шебекино, все остановки.

Акция "Елка желаний" проводится в России с 2018 года и направлена на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также ребят из Донбасса и Новороссии. В ней традиционно участвуют представители федеральных органов власти, деятели культуры, спорта и общественные лидеры.