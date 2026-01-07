Трутнев исполнил мечты детей из Донецкой Народной Республики

Тринадцатилетний Матвей мечтал о велосипеде, а трехлетняя Арина хотела электромашинку

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечты Матвея и Арины из Донецкой Народной Республики.

Тринадцатилетний Матвей мечтал о велосипеде, а трехлетняя Арина хотела получить в подарок электромашинку.

"Я вам желаю, Матвей и Арина, дальше расти, становиться достойными гражданами нашей великой страны. Арине желаю понемножечку с электромашинки тоже переходить на что-то такое активное. Можно на велосипеде научиться кататься. Потому что гораздо лучше, когда человек сам что-то делает, чем когда просто сидит и педали нажимает", - сказал вице-премьер.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.