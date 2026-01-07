Чернышенко помог участникам "Елки желаний" побывать в Главном храме ВС РФ

Вице-премьер РФ исполнил желание 15-летних Павла и Романа Фаршатовых из Верхней Пышмы Свердловской области

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба правительства России/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил заветное желание 15-летних Павла и Романа Фаршатовых из Верхней Пышмы Свердловской области, которые мечтали побывать в Главном храме Вооруженных сил России. Открытку-шарик с мечтой братьев зампред правительства РФ снял с благотворительной "Елки желаний".

В Главном храме Вооруженных сил России для Павла и Романа провели молебен и экскурсию. Ребята поставили свечи за наших героев - участников СВО к двум иконам - "Собору покровителей воинства Российского" и "Спасу Нерукотворному" - главной иконе храма, подаренной президентом России Владимиром Путиным.

Также ребята посетили экскурсию по парку "Патриот". Особое внимание было уделено Музейному комплексу "Дорога памяти" - галерее протяженностью в 1 418 шагов, где рассказана подробная история каждого дня Великой Отечественной войны, создана максимально достоверная атмосфера событий 1941-1945 годов. Кроме того, они побывали в "Партизанской деревне" и на "Музейной площадке N 1" парка.

Храм построен в честь Воскресения Христова и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он находится на территории парка "Патриот" в Московской области.

Акция "Елка желаний" проводится в России с 2018 года и направлена на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также ребят из Донбасса и Новороссии. В ней традиционно участвуют представители федеральных органов власти, деятели культуры, спорта и общественные лидеры.