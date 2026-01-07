Мишустин традиционно посетил в канун Рождества один из храмов

Несколько лет подряд российский премьер встречал Рождество в подмосковных храмах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин по традиции в рождественский сочельник посетил один из православных храмов. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в Мax.

"Председатель правительства Михаил Мишустин в канун светлого праздника Рождества Христова посетил один из храмов Русской православной церкви", - говорится в сообщении.

Несколько лет подряд российский премьер встречал Рождество в подмосковных храмах.