На Ставрополье на благоустройство направят свыше 500 млн рублей в 2026 году

Финансирование предусмотрено в рамках краевой госпрограммы

ПЯТИГОРСК, 7 января. /ТАСС/. Более 500 млн рублей направят в Ставропольском крае в 2026 году на благоустройство общественных территорий. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора региона.

"В 2026 году на благоустройство общественных пространств планируется направить более 500 млн рублей. В том числе порядка 465 млн предусмотрено на обновление дворовых территорий многоквартирных домов, еще более 50 млн - на благоустройство детских площадок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование предусмотрено в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций".

"Создается комфортная среда для жизни. Особенно важно, что средства будут направлены не только на обновление дворов МКД, но и на обустройство детских площадок", - приводятся в сообщении слова министра жилищно коммунального хозяйства Ставропольского края Александра Рябикина.

В 2025 году в рамках госпрограммы благоустроены три дворовые территории в Минеральных Водах, обновлены 59 детских площадок в 33 муниципалитетах, а также территория около центра развития творчества "Радуга" в городе Лермонтове.