В "Аптекарском огороде" отметят китайский Новый год с сотнями красных фонариков

Празднование пройдет с 7 февраля по 9 марта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Празднование китайского Нового года, гости которого увидят гирлянды, драконов и сотни красных фонариков, пройдет в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 7 февраля по 9 марта.

"Впервые мы провели этот фестиваль два года назад, и он прошел с фантастическим аншлагом! В этом сезоне будет больше драконов и других декораций. Субтропическая оранжерея преобразится в соответствии с традициями китайского Нового года: сотни красных фонариков, гирлянды и другие украшения среди цветущих орхидей и азалий", - сообщается в Telegram-канале ботанического сада.

Отмечается, что с 26 января по 6 февраля субтропическая оранжерея "Аптекарского огорода" будет закрыта для посещения на время подготовки к китайскому Новому году.

Добавляется, что с 14 февраля по 9 марта в ботаническом саду пройдет выставка "Репетиция весны" с тысячами цветущих тюльпанов, нарциссов, подснежников.