Кириенко и Пушилин исполнили желания двоих детей в ДНР

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ и глава Донецкой Народной Республики вручили детям велосипед и самокат

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Мечты Карины и Валерии Солодовниковых в ДНР исполнили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава региона Денис Пушилин в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Девочкам подарили велосипед и самокат, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

"С первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко исполнили желания детей, которые написали на сайт всероссийской акции "Елка желаний". Поздравили семью Солодовниковых с Рождеством Христовым и вручили детям подарки. Двенадцатилетняя Карина - творческий ребенок: занимается рисованием, декоративно-прикладным искусством. Карина очень хотела велосипед. Шестилетняя Валерия мечтала о самокате", - написал Пушилин.

Он добавил, что всего в семье Солодовниковых растут трое детей. Младшему сыну Егору два года. Его старшие сестры увлекаются творчеством и уже задумываются о будущих профессиях: Карина хочет стать хирургом, а Валерия - воспитателем, отметил Пушилин.

"Важно, что семейство продолжает расти, и скоро у них будет пополнение. Такие крепкие и дружные семьи - яркий символ возрождения Донбасса", - подчеркнул глава региона.

Ранее Пушилин сообщил, что вместе с Кириенко побывал на праздничном богослужении в донецком храме Рождества Христова.