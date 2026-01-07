Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством Христовым

Предстоятель РПЦ отметил личный вклад президента России в развитие церковно-государственного соработничества

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с праздником Рождества Христова и Новолетием, отметив личный вклад главы государства в развитие церковно-государственного соработничества. Текст патриаршего послания опубликован на сайте Русской православной церкви.

"Примите искренние поздравления с праздником Рождества Христова и Новолетием. <...> Особую признательность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к служению Московского патриархата, а также за ваш личный вклад в развитие церковно-государственного соработничества", - говорится в поздравлении.

Патриарх подчеркнул, что такое сотрудничество способствует консолидации народа, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также сохранению богатого исторического и культурного наследия России. "Надеюсь, что сложившееся взаимодействие будет и впредь столь же плодотворно, полезно Церкви и Отечеству", - добавил он.

Предстоятель РПЦ также отметил, что президент неустанно заботится о процветании России, укреплении ее подлинного суверенитета и сохранении традиционных ценностей.

"Желаю вам крепкого здравия и благоденствия, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на высоком и ответственном посту президента Российской Федерации", - заключил он.