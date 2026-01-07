В аэропорту Сочи задерживаются более 40 рейсов

Время ожидания составляет от 20 минут для рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", до 13,5 часа для "Аэрофлота"

СОЧИ, 7 января. /ТАСС/. Вылет и прилет 43 рейсов задержан в международном аэропорту Сочи после снятия авиационных ограничений. Прибытие одного самолета перенесено на 8 января, следует из данных онлайн-табло.

Вылет 17 рейсов в Казань, Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Омск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самару, а также Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) задержан. Время ожидания составляет от 20 минут для рейса авиакомпании "Уральские авиалинии", до 13,5 часа для рейса авиакомпании "Аэрофлот".

Задерживается прилет 26 рейсов. Прибытие самолета авиакомпании "Северный ветер" из Казани перенесено на 8 января.

Ранее Росавиация сообщала, что в 01:26 мск временные ограничения ввели в аэропорту Сочи. В 05:45 мск ограничения были отменены.