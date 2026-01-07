Кириенко и Пушилин в ДНР передали скорой помощи пять бронированных автомобилей

Машины оснащены противодроновыми сетками, бронированным корпусом и будут использоваться в Горловке, Селидово и других населенных пунктах, где есть повышенная опасность вражеских атак

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина/ ТАСС

ДОНЕЦК, 7 января. /ТАСС/. Станции скорой медицинской помощи ДНР получили пять бронированных автомобилей с противодроновыми сетками для работы в населенных пунктах с повышенной опасностью атак ВСУ. Их передали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава республики Денис Пушилин.

"Пять бронированных автомобилей поступят на станции скорой медицинской помощи республики. <…> С первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко передали автомобили на базу подстанции №3 Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Петровском районе Донецка", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "машины оснащены противодроновыми сетками, бронированным корпусом и будут использоваться в Горловке, Селидово и других населенных пунктах, где есть повышенная опасность вражеских атак".

Фельдшерам вручили благодарственные письма президента РФ "в знак признания их самоотверженности и высокого профессионализма", а водителям - благодарности министра здравоохранения РФ за участие в организации работы скорой помощи, добавил глава ДНР.

В 2025 году в поврежденном обстрелами украинских войск здании выполнили ремонт кровли и системы отопления. В этом году там заменят инженерные коммуникации и отремонтируют помещения, рассказал Пушилин.

По его словам, в ДНР продолжают повышать безопасность и улучшать условия работы медицинских бригад. Так, в региональном сосудистом центре будет сформировано подразделение, которое будет давать рекомендации бригадам скорой помощи по распределению пациентов в медицинские организации, заключил он.