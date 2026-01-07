В Москве отреставрировали более 140 объектов в 2025 году

В частности, на ВДНХ были восстановлены три павильона - №35, 67, 6

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Специалисты привели в порядок в 2025 году более 140 объектов культурного наследия в Москве, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2025 отреставрировано 144 объекта (всего с 2011 года: ~2500 объектов)", - написал он.

В числе ключевых проектов года мэр назвал музей-усадьбу Л. Н. Толстого в Хамовниках, где были восстановлены фасады, исторические обои, печи, Египетский павильон усадьбы Останкино, в котором специалисты укрепили деревянный каркас, восстановили паркет, а также клуб фабрики "Свобода", которому вернули четырtхцветный фасад и светильники длиной 80 м. На ВДНХ были восстановлены три павильона - №35, 67, 6.

Собянин добавил, что с 2020 года приведено в порядок почти 40 зданий, которые являются жилыми домами, в том числе в 2025 году - доходный дом Бройдо и архитектурный ансамбль с мозаичными иконами из 20 тыс. фрагментов смальты в Орлово-Давыдовском переулке. В этом году специалисты планируют завершить реставрацию дома Мельникова в Кривоарбатском переулке, главного здания Центрального Московского ипподрома, Итальянского павильона усадьбы Останкино и ряда других объектов.