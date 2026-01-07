Почти 200 конфискованных в Подмосковье автомобилей передали на нужды СВО

В соответствии с постановлением правительства РФ обращенное в собственность государства движимое имущество может передаваться Минобороны

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Судебные приставы Московской области в 2025 году передали на нужды специальной военной операции почти 200 автомобилей и других транспортных средств, обращенных судами в доход государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) России, отвечая на запрос агентства.

"В 2025 году по решению судов в пользу государства было конфисковано 175 единиц транспортных средств, в пользу Минобороны передано 191 транспортное средство (с учетом ранее вынесенных судами решений - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 08.09.2023 г. №1470 обращенное в собственность государства движимое имущество может передаваться Минобороны для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, Росгвардии, МЧС, а также движению "Народный фронт" для безвозмездной передачи в гуманитарных целях гражданам и организациям на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.