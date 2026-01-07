Патриарх Кирилл поблагодарил Лукашенко за защиту традиционных ценностей

Патриарх также отметил, что Рождество Христово является важнейшим событием в истории человечества и особо почитается православными христианами, на основе традиций которых веками созидалось духовное и культурное единство братских народов Белоруссии и России

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с праздником Рождества Христова, поблагодарив его за неизменную заботу о защите традиционных нравственных ценностей. Текст послания опубликован на сайте Московского патриархата.

"Искренне признателен вам за неизменную заботу о защите традиционных нравственных ценностей и внимание к нуждам и чаяниям Белорусской православной церкви, в соработничестве с государственной властью вносящей свой значимый вклад в утверждение в жизни общества принципов мира, добра, справедливости и взаимной поддержки", - говорится в поздравлении.

Патриарх также отметил, что Рождество Христово является важнейшим событием в истории человечества и особо почитается православными христианами, на основе традиций которых веками созидалось духовное и культурное единство братских народов Белоруссии и России.

"Желаю вам крепкого здравия и помощи Божией в дальнейшем высоком и ответственном служении народу Беларуси", - заключил предстоятель РПЦ.